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VAN Erciş'te Caddelere Sensörlü El Dezenfektanı noktası oluşturuldu

Erciş'te Caddelere Sensörlü El Dezenfektanı noktası oluşturuldu VAN'ın Erciş ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kaymakamlık girişi ile caddedeki bazı noktalara sensörlü dezenfektan otomatları yerleştirildi.

25.03.2020 02:37 | Son Güncelleme: 25.03.2020 02:39
Erciş 'te Caddelere Sensörlü El Dezenfektanı noktası oluşturuldu VAN'ın Erciş ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kaymakamlık girişi ile caddedeki bazı noktalara sensörlü dezenfektan otomatları yerleştirildi.
Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatıyla vatandaşların yoğun olarak kullandıkları Kaymakamlık binası önü ve belirlenen caddelere sensörlü el dezenfektan otomatları yerleştirildi. Mehmetbeyoğlu, koronavirüse karşı ilçede gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "Koronavirüsle mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığımızın belirlemiş olduğu hizmet standartları çerçevesinde, şehrimizin farklı noktalarına el dezenfektanı koyuyoruz. Bunu için de en yoğun bölgeleri seçtik. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın da evlerini ziyaret ederek, ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Bu arada vatandaşlarımızın evden çıkmamalarını da tavsiye ediyoruz" dedi.
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VAN Erciş’te Caddelere Sensörlü El Dezenfektanı noktası oluşturuldu

Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Kaymakamlık, Erciş, Güncel

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VAN Erciş'te Caddelere Sensörlü El Dezenfektanı noktası oluşturuldu

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