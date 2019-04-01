Van Erciş'te Hdp'nin Adayı Yıldız Çetin Kazandı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Van
'ın Erciş
ilçesinde belediye başkanlığını HDP
'nin adayı Yıldız Çetin
kazandı.
Van'ın Erciş ilçesinde, dün yapılan seçimlerde belediye başkanlığını HDP'nin adayı Yıldız Çetin kazandı.
YILDIZ ÇETİN KİMDİR
1974 yılında Bitlis
'in Ahlat
ilçesine bağlı Otluyazı köyünde dünyaya gelen Yıldız Çetin, ilk ve orta öğrenimini Ahlat'ta tamamladı. Bitlis Sağlık Meslek Lisesi
'nden mezun olan Çetin,1999 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hemşire olarak göreve başladı. 30 Mart 2009 yerel seçimlerinde Van Belediye meclis üyeliğine seçilen Çetin, 30 Mart 2014'te gerçekleştirilen yerel seçimlerde Van'ın Gürpınar
ilçesinde belediye başkanı seçildi. İçişleri Bakanlığı
tarafından 3 Şubat 2017'de görevden uzaklaştırılıp, yerine kayyum atanan Yıldız Çetin, tutuklandı. 7 ay sonra tahliye olan Çetin, daha sonra Demokratik Bölgeler Partisi
(DBP) Van il örgütünde yöneticilik yaptı. Yıldız Çetin, evli ve 3 çocuk annesidir.
VAN, (DHA
)-
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(Tür: Yurt)
Erciş, Halkların Demokratik Partisi, Yıldız Çetin, Van, Güncel
Kaynak: DHA