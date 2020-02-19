Van erciş'te, ilkokul öğrencilerine mont ve bot dağıtıldı

Erciş'te, ilkokul öğrencilerine mont ve bot dağıtıldı

VAN'ın Erciş ilçesinde, 'Çocuklar üşümesin' kampanyası kapsamında, 55 ilkokul öğrencisine mont ve bot dağıtıldı. Diriliş Gençlik Federasyonu'nca yürütülen 'Çocuklar üşümesin' kampanyası kapsamında, Müzeyyen Sezai Selah Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nin pansiyonunda program düzenlendi. Erciş'teki Ağır Kaya ile Evbeyli İlkokulu'nda eğitim 55 öğrenciye, kışlık mont ve bot dağıtıldı. Programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Diriliş Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Berivan Algın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Çiftçi ile Ağır Kaya ve Evbeyli İlkokulu'nun öğretmen ve öğrencileri katıldı. Diriliş Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Algın, kampanyası kapsamında önce Elazığ'daki depremzede çocukları ziyaret ettiklerini daha sonra Ercişli çocukları sevindirmek için geldiklerini belirterek, Kaymakam Mehmetbeyoğlu'na katkıları için teşekkür etti.

Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu da ilçedeki çocukları sevindirdikleri için Diriliş Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Algan ve kampanyada emeği olanlara teşekkür etti. Kışlık hediyelerin dağıtılmasının ardından öğle yemeğini kaymakam ve davetlilerle birlikte yiyen çocuklar, daha sonra okuldan ayrıldı.

Kaynak: DHA