VAN Erciş'te Kent Ormanı'na bin ladin ağacı fidanı dikildi

Erciş'te Kent Ormanı'na bin ladin ağacı fidanı dikildiVAN'ın Erciş ilçesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Kent Ormanı'na bin ladin ağacı fidanı dikildi.

30.05.2020 17:15 | Son Güncelleme: 30.05.2020 17:19
Erciş'te Kent Ormanı'na bin ladin ağacı fidanı dikildi
VAN'ın Erciş ilçesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Kent Ormanı'na bin ladin ağacı fidanı dikildi.
İlçeye bağlı Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Kent Ormanı'nda 42 dönüm alan üzerine bin ladin ağacı fidanı dikildi. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, kent ormanındaki çalışmaları yerinde inceledi. Yapılan çalışmalar kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Kent Ormanı'ndaki ağaç sayısını 2 bin 500'e çıkartmayı hedeflediklerini anlatan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, "Vatandaşların daha rahat bir ortamda dinlenebilecekleri, içerisinde bisiklet sahalarının ve yürüyüş yollarının bulunduğu geniş bir rekreasyon alanı yaptırıyoruz. Bizim en büyük hedefimiz Ercişli vatandaşlarımızı güzel sahalarla buluşturabilmek. Ercişlilerin keyifli vakit geçireceği, piknik yapabilecekleri, aileleriyle beraber oturabilecekleri, çocuklarına oyun parklarında oyun oynatabilecekleri nezih bir alan oluşturacağız" dedi. VAN Erciş’te Kent Ormanı’na bin ladin ağacı fidanı dikildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Menderes, Van, Güncel, Haber

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