15.06.2019 16:52
Haberler»Güncel » Haber

VAN Erciş'te sokak köpekleri 2 buzağıya saldırdı

Erciş'te sokak köpekleri 2 buzağıya saldırdıVan'ın Erciş İlçesi'ne bağlı Kasımbağı Mahallesi'nde, 2 buzağı sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak ağır yaralandı.

Erciş'te sokak köpekleri 2 buzağıya saldırdı
Van'ın Erciş İlçesi'ne bağlı Kasımbağı Mahallesi'nde, 2 buzağı sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak ağır yaralandı.
İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kasımbağı Mahallesi'nde, Seyfullah Kasımoğlu'na ait 2 buzağı sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Gelen sesler üzerine evinden çıkan Kasımoğlu, köpekleri kovaladıktan sonra yaralı buzağılar için veteriner hekim çağırdı. Eve gelen Veteriner Seçkin Ceylan, kuyrukları köpekler tarafından kopartılan ve ağır darbeler alan buzağıların durumlarının ağır olduğunu belirtti. Özellikle bir buzağının yaşama şansının olmadığını belirten Ceylan, ağır yaralanan diğer buzağının ise tedavisini yaptığını söyledi.VAN Erciş'te sokak köpekleri 2 buzağıya saldırdı
Kaynak: DHA
Van, Erciş, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:15 Muğla Datça'da üvey oğluna şiddetle suçlanan baba Merdivenden düştü
18:15 İSTANBUL-SOYLU'DAN SULTANGAZİ'DE ESNAF ZİYARETLERİ
18:14 SUDANLILARDAN SARAÇHANE PARKI'NDA BASIN AÇIKLAMASI
18:14 Şeref Has son yolculuğuna uğurlandı
18:14 Ankaralı öğrencilerin su faturalarına indirim
18:13 Ağaca yıldırım düştü, altındaki kadın ağır yaralandı
18:13 GÜNCELLEME - Hatay'da orman yangını