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Van erciş'te ürettikleri tekstil ürünlerini istanbul'da pazarlıyorlar

Erciş'te ürettikleri tekstil ürünlerini İstanbul'da pazarlıyorlarVan'ın Erciş ilçesi'nde 250 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikası açıldı.

24.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:28
'te ürettikleri tekstil ürünlerini 'da pazarlıyorlar
Van'ın Erciş ilçesi'nde 250 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikası açıldı. Fabrikada günlük 10 bin parça giyisi üretilirken, ürünler istanbul ve yurt dışına gönderiliyor.
Van kent merkezine yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta bulunan 100 bin nüfuslu Erciş ilçesinde yaşayan Nevzat Biçer tarafından 1,5 yıl önce tekstil fabrikası açıldı. Van- Ağrı Karayolu üzerinde 3 bin 500 metre kare alan üzerine kurulan 3 katlı tekstil fabrikasında, 250 kişi istihdam ediliyor. Fabrikada günlük 10 bin parça giyisi üretilip, TIR'larla İstanbu'a gönderiliyor. Fabrika sahibi Nevzat Biçer, İstanbul'daki depolara gönderilen ürünlerin hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki firmalara pazarlandığını söyledi.
ÇALIŞAN SAYISI 500'E YÜKSELECEK
Biçer, tekstil fabrikasında çalışanların sayısını 500'e çıkarmayı hedeflediklerini de belirterek, Yaklaşık 40 yıllık bir tecrubeye sahibiz. Memleketimize de böyle yatırım yapmayı kararlaştırdık. Şu anda yaptığımız çalışmadan, ürettiğimiz ürünlerimizden menununuz. Her geçen gün kapisitemizi artırmayı ve çalışan sayısını da yükseltmeyi hedefliyoruz. Yakın bir zamanda çalışan sayasını iki katına çıkaracağız. Bölgede yaşayan insanlarımızdan da destek bekliyoruz dedi.
Van erciş'te ürettikleri tekstil ürünlerini istanbul'da pazarlıyorlar

İstanbul, Erciş, Güncel

Kaynak: DHA


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