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VAN Ercişli fırıncı, ekmek servisi yaptığı müşterilerine kitap hediye ediyor

Ercişli fırıncı, ekmek servisi yaptığı müşterilerine kitap hediye ediyorVAN'ın Erciş ilçesinde, fırıncı Yılmaz Şit, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlara ekmek servisi yapıyor.

02.05.2020 16:07 | Son Güncelleme: 02.05.2020 16:09
Ercişli fırıncı, ekmek servisi yaptığı müşterilerine kitap hediye ediyor
VAN'ın Erciş ilçesinde, fırıncı Yılmaz Şit, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlara ekmek servisi yapıyor. Şit, ekmek dağıttığı müşterilerine kitap hediye ediyor.
Erciş'te, 30 yıldır ekmek fırını işleten aynı zamanda 'İnsan öyle yaşar' isimli bir de kitabı bulunan 7 çocuk babası Yılmaz Şit, geçen yıl maddi durumu yeterli olmayan aileler için 'askıda ekmek' uygulaması başlattı. Gelen müşterilerin askıda bıraktıkları ekmeklerden ihtiyaç sahipleri faydalanırken, Şit, daha sonra fırınında askıda kitap uygulamasını hayata geçirdi. Büyük ilgi gören uygulamanın ardından Yılmaz Şit, insanların günlük gelişmeleri takip etmeleri için fırında bu kez de 'askıda gazete'yi uygulamaya koydu. Şit, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkamayan vatandaşlara bu kez de ekmek servisi yapmaya başladı. Şit, ekmek götürdüğü müşterilerine okumaları için kitap hediye ediyor.
Yılmaz Şit, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlara ekmek servisi yaptıklarını belirterek," Özellikle 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara bu servisi yapıyoruz. Bu vesileyle evden çıkamayan vatandaşlarımızın daha iyi zaman geçirmeleri için, ekmeğin yanında kitap hediye ediyoruz. Bölgemizdeki yazar ve ulusal yazarların yazdığı kitaplar mevcut. Benim de bir kitabım var. Bunu nasıl faydalı hale getirebilirim diye düşünürken, böylesi önemli bir çalışma aklıma geldi. Ekmek bıraktığımız müşterilerimize, birer tane de kitap hediye ediyoruz. İki gün içinde 300 kitap hediye ettik" dedi.
Vatandaşlar, uygulamadan memnun kaldıklarını söylerken, kendilerine kitap hediye eden fırıncı Şit'e teşekkür etti. VAN Ercişli fırıncı, ekmek servisi yaptığı müşterilerine kitap hediye ediyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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