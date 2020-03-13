Van Erek Beş Yıldız Erkek Hentbol takımı play-off'u garantiledi
Türkiye Yıldız Erkekler Hentbol 2. Ligi D Grubu'nda mücadele eden Van Erek Beş Yıldız SK hentbol takımı play-off'u garantileyerek 1. lig yolunda büyük adım attı.
13.03.2020 10:37 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:37
Türkiye Yıldız Erkekler Hentbol 2. Ligi D Grubu'nda mücadele eden Van Erek Beş Yıldız SK hentbol takımı play-off'u garantileyerek 1. lig yolunda büyük adım attı.
Türkiye Yıldız Erkekler Hentbol 2. Ligi D Grubu'nda mücadele eden Van Erek Beş Yıldız SK hentbol takımı, geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyesi SK hentbol takımı ile 26-26 berabere kaldı. Bu sonuçla play-off'u garantileyen Van Erek Beş Yıldız Erkek Hentbol 1. lig yolunda büyük adım attı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Takım Antrenörü Ferda Göktaşoğlu, "Hentbol 2. Ligin bitimine 1 hafta kala 1. lig yolunda play-off'a kalmayı garantiledik. Öncelikle bu yolda emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Hatay maçının zorlu geçeceğini biliyorduk ve ona göre hazırlıklarımızı sürdürdük. İlk yarısını 2 sayı ile önde kapattığımız maçın son saniyesinde yapılan bireysel hata ile 26-26'lık skor ile berabere kaldık. Her şeye rağmen play-off'a kaldığımız için mutluyuz. Sezon başında belirlediğimiz hedefimizden birine ulaştık. Umarın yolun sonunda 1.lig sevincini de tekrardan Van'ımıza yaşatacağız. Şimdi önümüze bakma zamanı. Pazar günü evimizde oynayacağımız keyifli bir Van derbisi bizleri bekliyor. Rakibimiz Hatay Büyükşehir Belediyesi SK ve play-off'a katılım sağlayacak olan tüm takımlara başarılar dilerim" dedi. - VAN
Türkiye Yıldız Erkekler Hentbol 2. Ligi D Grubu'nda mücadele eden Van Erek Beş Yıldız SK hentbol takımı, geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyesi SK hentbol takımı ile 26-26 berabere kaldı. Bu sonuçla play-off'u garantileyen Van Erek Beş Yıldız Erkek Hentbol 1. lig yolunda büyük adım attı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Takım Antrenörü Ferda Göktaşoğlu, "Hentbol 2. Ligin bitimine 1 hafta kala 1. lig yolunda play-off'a kalmayı garantiledik. Öncelikle bu yolda emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Hatay maçının zorlu geçeceğini biliyorduk ve ona göre hazırlıklarımızı sürdürdük. İlk yarısını 2 sayı ile önde kapattığımız maçın son saniyesinde yapılan bireysel hata ile 26-26'lık skor ile berabere kaldık. Her şeye rağmen play-off'a kaldığımız için mutluyuz. Sezon başında belirlediğimiz hedefimizden birine ulaştık. Umarın yolun sonunda 1.lig sevincini de tekrardan Van'ımıza yaşatacağız. Şimdi önümüze bakma zamanı. Pazar günü evimizde oynayacağımız keyifli bir Van derbisi bizleri bekliyor. Rakibimiz Hatay Büyükşehir Belediyesi SK ve play-off'a katılım sağlayacak olan tüm takımlara başarılar dilerim" dedi. - VAN
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Spor
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Spor
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı
Spor
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Spor
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Spor
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Spor
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Spor
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti