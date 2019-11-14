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Van Erek Beş Yıldız SK maçına davet

Türkiye Yıldız Erkekler Hentbol 2. Ligi D Grubu'nda mücadele eden Van Erek Beş Yıldız SK hentbol takımı antrenörlerinden Emrullah Şahin ve Ferda Göktaşoğlu, Cumartesi günü evinde oynayacakları Hatay Büyükşehir Belediyesi SK hentbol takımı müsabakası için taraftarları maça davet ettiler.

14.11.2019 12:10 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:15Van Erek Beş Yıldız SK maçına davet
Türkiye Yıldız Erkekler Hentbol 2. Ligi D Grubu'nda mücadele eden Erek Beş Yıldız SK hentbol takımı antrenörlerinden Emrullah Şahin ve Ferda Göktaşoğlu, Cumartesi günü evinde oynayacakları Hatay Büyükşehir Belediyesi SK hentbol takımı müsabakası için taraftarları maça davet ettiler.

Cumartesi günü evinde Hatay Büyükşehir Belediyesi SK hentbol takımını konuk edecek olan Van Erek Beş Yıldız SK hentbol takımı 2 puan peşinde. Geçen hafta deplasmanda Cizre Yıldızlar SK hentbol takımını 35-19'luk skorla yenerek averajla lige 2. sırada başladı. Bu hafta sonu evinde konuk edeceği Hatay ekibini yenerek 2 puan sahibi olarak haftaya lider girmek istiyor.

Maç öncesi açıklamalarda bulunan takım antrenörlerinden Emrullah Şahin ve Ferda Göktaşoğlu, 2. ligin 2. hafta maçı için Cumartesi günü Nur Tatar Kapalı Salonun'da olacaklarını söyledi. Her maç olduğu gibi Hatay maçı da kendileri için büyük önem arz ettiğini ifade eden Şahin ve Göktaşoğlu, "Galip gelenin lider olacağız ve grubun kalitesini ve gücünü belirleyecek bir maç olacak. Bizler Van Erek Beş Yıldız SK hentbol takımı olarak başlıca hedefimiz Van halkımızı hentbol ile yakınlaştırmak ve ilimizi hentbolda bir marka şehir yapabilmektir. Gerekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve maçtan galip ayrılmak için tüm mücadelemizi vererek 7 Aralık'daki Van derbisine moralli girmek istiyoruz. Sporcularımızın istekleri, inançları ve yüksek beklentileri bizleri bu yolda daha çok motive ediyor. Van Erek Beş Yıldız SK hentbol takımı olarak hentbolu çok seviyoruz ve Van'ımıza yakışır bir hentbol oynatmak için elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Taraftarımızı ve halkımızı onure etmeyi başarabilir ve hentbolun tüm güzelliklerinin ön planda olduğu, seyir zevkinin yüksek olduğu centilmence bir maç olacağını düşünüyorum. 16 Kasım Cumartesi günü saat 12.00'da el ele Nur Tatar Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak olan maça tüm spor severleri bekliyoruz" dediler.

Batman Bölgesi B klasman hakem çifti Barış İmret ve Rezan Çağıl'ın yöneteceği maçın gözlemciliğini Adana bölgesinden Erol Gülümsek yapacak. - VAN

Van, Spor

Kaynak: İHA

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