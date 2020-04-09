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Van Evde kalanlara sokakta moral konseri

VAN'ın merkez İpekyol ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar sokak dinletisiyle moral buldu.

09.04.2020 15:09 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:09
Van Evde kalanlara sokakta moral konseri

VAN'ın merkez İpekyol ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar sokak dinletisiyle moral buldu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran koronavir tedbirleri kapsamında  vatandaşların evde kalmaları için de sürekli çağrılar yapılıyor. Van 'ın İpekyolu Belediyesi de 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşların moralini yükseltmek için sokakta müzik dinletisi gerçekleştirdi. Vanlı müzisyenlerden oluşan grup, ilçenin cadde ve sokaklarını gezerek vatandaşlara konser verdi. Evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar şarkılara eşlik ederek moral depoladı. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, kentte vatandaşların büyük bölümünün 'Evde kal' çağrılarına uyduğunu ifade etti. Aslan, şunları kaydetti: "Çalışmamız çok başarılı oldu ve halktan olumlu dönüşler aldık. Diğer mahallerimizde de bunu yaygınlaştıracağız. Devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyada üstümüze düşen ne varsa İpekyolu Belediyesi olarak yapmaya çalışıyoruz. Ramazan ayında da sosyal belediyecilik anlamında gerekli çalışmaları yapacağız. 3 noktada dezenfekte kabinleri kurduk. Bu anlamda belediyemizin bir öncülük yaptığını düşünüyorum. Psikolojik destek hattımız var. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza öncelik veriyoruz. Bu süreçte farklı sıkıntıları olanlar bu hatlarımızı arayarak psikolojik destek programından faydalanabiliyor. Bu zorlu süreçten hep beraber 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla çıkabiliriz."


Kaynak: DHA

Etiketler: İpekyolu, Van, Güncel
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