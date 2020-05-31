VAN Evde kalanlara sosyal medyadan moral konseri

Evde kalanlara sosyal medyadan moral konseriVAN'ın Erciş ilçesinde bir grup müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalanlar için sosyal medyadan canlı yayın yaparak, moral konseri verdi.

31.05.2020 13:28 | Son Güncelleme: 31.05.2020 13:35
Evde kalanlara sosyal medyadan moral konseri
VAN'ın Erciş ilçesinde bir grup müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalanlar için sosyal medyadan canlı yayın yaparak, moral konseri verdi.
Erciş'te yaşayan bir grup müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde kalanlara moral olması için sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Konser veren müzisyenler, besteledikleri 'Evde kal' şarkısının yanı sıra Türkçe ve Kürtçe şarkılar seslendirerek, dinleyenlere keyifli anlar yaşattı. Ahşap paneller üzerindeki 'Evde kal', 'Hayat eve sığar', 'Hayat evde güzel' yazılarıyla takipçilere mesajlar verildi. Müzisyen Bilgin Bilek, koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanlara moral olması amacıyla sosyal medyadan canlı yayınla konser verdiklerini belirtti. Bilek, " Van'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması var. Biz de bunu fırsata çevirip, sosyal medya hesaplananımızdan canlı yayın gerçekleştiriyoruz. Evden çıkamayan vatandaşlarımıza biraz moral vermek için grup arkadaşlarımızla birlikte kendi bestelediğimiz 'Evde kal' şarkısı ve yöresel türküler eşliğinde programlar yapıyoruz. Program yaparken, bir de ahşap paneller üzerine insanların evde kalması için kısa notlar yazdık. Umarım bu pandemi bir an önce biter. Eski hayatımıza devam ederiz" dedi. VAN Evde kalanlara sosyal medyadan moral konseri

Kaynak: DHA

Etiketler: Erciş, Van, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son dakika: Diyarbakır’da polis memuru Atakan Arslan’ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı Haber
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi
Haber Global’den Muharrem İnce’yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı Haber
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Kayseri’de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi Haber
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı Haber
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz’le ilgileniyor! Hedef takasla transferi bitirmek Haber
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'le ilgileniyor! Hedef takasla transferi bitirmek
Bilim Kurulu Üyesi Demircan: Servis ürünlerinden virüs bulaşma olasılığı pek yok Haber
Bilim Kurulu Üyesi Demircan: Servis ürünlerinden virüs bulaşma olasılığı pek yok
Haberler››Güncel››VAN Evde kalanlara sosyal medyadan moral konseri - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:31: Haftanın tarihine bakış - Haber 13:29: 30 koyunu öldü, '18 kişilik ailemizin tek geçim kaynağıydı' diyerek ağladı - Haber 13:29: Koronalı günlerle dans ederek vedalaştılar - Haber 13:29: SATSO'nun 103'üncü kuruluş yıl dönümü - Haber 13:28: İran'da son 24 saatte korona virüsten 63 kişi öldü - Haber 12:25: Son Dakika: Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden 'Kendal' kod adlı terörist öldürüldü - Haber 11:49: Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı - Haber 09:22: Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti - Haberler