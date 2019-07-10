10.07.2019 13:13
Haberler» Ekonomi» Haber

Van Ferit Melen Havalimanı Haziran ayında 127 bin 545 yolcuya hizmet verdi

Van Ferit Melen Havalimanı Haziran ayında 127 bin 545 yolcuya hizmet verdi

VAN Ferit Melen Havalimanı, 2019 yılı Haziran ayında 127 bin 545 yolcuya hizmet verirken, yük trafiği ise Haziran ayında toplamda 1126 ton olarak gerçekleşti.

VAN Ferit Melen Havalimanı, 2019 yılı Haziran ayında 127 bin 545 yolcuya hizmet verirken, yük trafiği ise Haziran ayında toplamda 1126 ton olarak gerçekleşti.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Haziran ayında Ferit Melen Havalimanı'nda iç hatlarda 127 bin 545 yolcu uçuş gerçekleştirirken, iç hat iniş- kalkış yapan uçak trafiği bin 355 oldu. Dış hatlarda uçak trafiği 6 olmak üzere, toplam uçak trafiği bin 361'e ulaştı. Haziran ayında yük trafiği ise toplamda 1126 ton olarak gerçekleşti. Van Ferit Melen Havalimanı'nda 2019 yılının ilk 6 ayında ise hizmet verilen yolcu sayısı 730 bin 302'ye, uçak trafiği 7 bine ulaştı. Yük trafiği 5 bin 919 ton oldu.


- Van
Kaynak: DHA
Ferit Melen, Van, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
15:02   ATO Başkanı Baran'dan Mansur Yavaş'a ziyaret
14:58   BEÜ ihtiyacı olan hidrolik kanalı, yerli ve milli olarak kendileri tasarladı
14:55   ABD'de JP Morgan'a ait gemide 1.3 milyar dolarlık kokain yakalandı
14:54   Petrol fiyatları yüzde 2.0'nin üzerinde arttı
14:54   Birleşik Krallık ABD Büyükelçisi Kim Darroch istifa etti
14:54   PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.28 artıda, dolar 5.74 lirada
14:54   Avrupa piyasaları Powell'ın konuşması öncesinde düştü