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Van Ferit Melen Havalimanı'nda 109 gram metamfetaminle yakalandı

VAN Ferit Melen Havalimanı'nda, Ankara'ya gitmek isteyen yolcunun yapılan üst aramasında, 3 roll on (bilyeli deodorant) içine gizlenen 109 gram metamfetamin ele geçirildi.

10.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:20Van Ferit Melen Havalimanı'nda 109 gram metamfetaminle yakalandı

VAN Ferit Melen Havalimanı'nda, 'ya gitmek isteyen yolcunun yapılan üst aramasında, 3 roll on (bilyeli deodorant) içine gizlenen 109 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlileri, 'dan Anakara'ya gitmek üzere havalimanına gelen S.A.'nın üzerini, yolcu giriş kontrol noktasındaki X-ray cihazından geçtiği sırada şüphe üzerine detaylı aradı. S.A.'nın yapılan üst aramasında, 3 roll on içine gizlenen 109 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan S.A., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/ uyuşturucu madde nakletmek' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Ferit Melen, Ankara, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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