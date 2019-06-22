22.06.2019 14:51
Haberler » Güncel » Haber

VAN Foseptiğe düşen yavru köpekler kurtarıldı

Foseptiğe düşen yavru köpekler kurtarıldıVan'ın Başkale ilçesinde, rögar kapağı açık bırakılan yaklaşık 3 metre derinliğindeki foseptiğe düşen 3 yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Foseptiğe düşen yavru köpekler kurtarıldı
Van 'ın Başkale ilçesinde, rögar kapağı açık bırakılan yaklaşık 3 metre derinliğindeki foseptiğe düşen 3 yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçenin Hafizeye Mahallesi'nde rögar kapağı açık bırakılan foseptikten köpek havlaması duyanlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, el feneriyle çukura bakınca 1 aylık 3 yavru köpeği gördü. 3 metre derinliğindeki çukuruna bellerine ip bağlayıp merdivenle inen ekipler, 3 yavru köpeği, 1,5 saatlik çalışmayla kurtardı. Ekipler, ölümden kurtardıkları yavru köpeklere su ve yiyecek verdi. Yavru köpekler, Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Hayvan Barınağı'na gönderildi.VAN Foseptiğe düşen yavru köpekler kurtarıldı
Kaynak: DHA
Başkale , Van , İtfaiye , Güncel

Son Dakika Haberleri
15:12 İSTANBULLULAR PLAJLARA AKIN ETTİ (Havadan görüntüler)
15:12 Gurbetçinin dikkati kedinin hayatını kurtardı
15:10 Burhaniyeli İş adamından jandarmaya jest
15:10 Koç Üniversitesi 25'inci mezunlarını verdi
15:09 Başkan Demir: "Ekiplerimiz seferber edildi"
15:08 ERZURUM B.B. Erzurumspor eski Başkanı Demirhan'a dolandırıcılık davası
15:07 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum (1)- İSTANBUL