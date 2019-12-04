Haberler » Güncel » Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' eserini 450 bin mozaik parçayla tablo haline getirdiler - Haber

Van Gogh'un "Yıldızlı Gece" eserini 450 bin mozaik parçayla tablo haline getirdiler

Mersin'in Mezitli ilçesinde iki ressam tarafından Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" adlı eseri 450 bin mozaik parça kullanarak tablo haline getirildi.

04.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:41
'in ilçesinde iki ressam tarafından Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" adlı eseri 450 bin mozaik parça kullanarak tablo haline getirildi.
Mezitli Belediyesi öncülüğünde, ressamlar Yıldırım ve Arzu Koraltan tarafından hazırlanan eser, Demokrasi Meydanı yanında bulunan Sanat Durağı'nda sergilendi.
Ressam Arzu Koraltan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmayı Mezitli Belediyesi için gönüllü olarak yaptıklarını belirtti.
Eseri 3,5 ay içerisinde yaptıklarını ifade eden Koraltan, "Yıldızlı Gece adlı eseri yapmak için 8 milimetrelik mozaik taşlarla çalıştık. Ortalama 450 bin kadar taş kullandık. Bu çalışmada 15 kadar farklı renkte taş kullanıldı." diye konuştu.
Van Gogh'un

Demokrasi Meydanı, Melikşah, Mezitli, Mersin, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:08 Eğitim-Bir-Sen'den PISA sonuçlarına ilişkin değerlendirme - Haber
19:07 DHA YURT BÜLTENİ-29 - Haber
19:07 Erbaa'da, 3 ev çıkan yangında zarar gördü - Haber
19:07 Rusya Devlet Başkanı Putin'den Bulgaristan'a "TürkAkım inşaatını yavaşlatıyorlar" tepkisi - Haber
19:06 Almanya'da PKK tarafından kaçırılan genç kızın annesi yardım istiyor - Haber
18:34 Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti - Haber
18:20 Son dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti - Haber
17:23 Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı - Haber
17:23 Terör örgütü YPG, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
17:20 Vatandaşlardan bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısına linç girişimi - Haber
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
18:01 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti - Haberler
17:49 NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı - Haberler
17:18 Kurye kılığına girip eşini vuran sanığa 25 yıl hapis cezası verildi - Haberler
17:18 NATO basın toplantısına Türkiye damga vurdu! Erdoğan'ın yaptığı görüşmeler gündem belirledi - Haberler
4.12.2019 19:08:46