Haberler » kultur-sanat » Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece'si mozaik sanatıyla yorumlanıyor - Haber

Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece'si mozaik sanatıyla yorumlanıyor

MERSİN'de, ressam Melikşah Yıldırım ile Arzu Koraltan, Hollandalı Ressam Vincent Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' adlı eserini mozaik tabloya dönüştürüyor.

13.11.2019 10:17 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:17Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece'si mozaik sanatıyla yorumlanıyor

MERSİN'de, ressam Yıldırım ile Arzu Koraltan, Hollandalı Ressam Vincent Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' adlı eserini mozaik tabloya dönüştürüyor.

Ressam Melikşah Yıldırım ile Arzu Koraltan 2 ay önce gönüllü olarak Belediyesi için Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' tablosunu mozaik sanatına yansıtmaya karar verdi. İkili, 6 parçadan oluşan 2 aydır üzerinde çalıştıkları tabloyu 15 günlük çalışmadan sonra bitirmeyi hedefliyor. Tamamı yaklaşık 450 bin, 8 milimetrelik cam mozaikten oluşan Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece'si belediyenin belirlediği alanda sergilenecek. Ressam Arzu Koraltan, projeyi sanatçılar olarak gönüllü olarak yaptıklarını belirterek, "Bu çalışmada 8 milimetrelik cam mozaikler kullanıyoruz. Çalışmada ortalama 20 renk bulunuyor. 20 metrekarelik bir alanı kapsayacak. Bunun için Mezitli Belediyesi Viranşehir sahilindeki parkta bir duvar hazırladı. Bittiği zaman oraya monte edilecek ya da kendi tercihlerine göre başka bir yere, belediye binasına da alınabilir. Ortalama 2 aydır üzerinde çalışıyoruz. Çalışma 6 parçadan oluşuyor. Şu anda 5 parçasını bitirdik. Bir parçamız daha kaldı. Bir hafta 10 günlük çalışmadan sonra onu da tamamlayacağımızı düşünüyoruz" dedi.



Vincent Van Gogh, Van Gogh, Melikşah, Mezitli, Kültür Sanat

Kaynak: DHA

Son Dakika kultur-sanat Haberleri
12:20 İzmirli ev kadınlarından Ağrılı miniklere anlamlı destek
12:18 Tarihin "arşivlendiği" merkezde 50 bin dijital belge saklanıyor
12:01 Odunpazarı Modern Müze'yi iki ayda 50 bin kişi ziyaret etti
11:48 Ordu'da tarihi Laleli Çivisiz Camisi'nin cazibesi artırılacak
11:45 Odunpazarı Modern Müze'yi iki ayda 50 bin kişi ziyaret etti
17:28 Tarlayı süren çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait erzak küpünü gün yüzüne çıkardı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 12:34:36