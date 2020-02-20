Van Gölü canavarının kardan heykeli yapıldı

Vanlı öğrenciler derste öğrendikleri üç boyutlu heykel çalışmalarını dış mekana taşıyarak kardan Van Gölü canavarı yaptı.



Son 26 yılın kar yağışı rekorunun kırıldığı Van'da, yağışlar bir taraftan hayatı olumsuz etkilerken bir yandan da eğlenceye dönüşüyor. Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, yoğun kar yağışını fırsata dönüştürdü. Öğrenciler güzel sanatlar dersinden öğrendikleri üç boyutlu heykel yapımını kar yağışıyla bütünleştirdi. Öğretmenlerinin yardımıyla kardan çalışmalar yapan öğrenciler, Van Gölü canavarı efsanesi ile Van kedisine dikkat çekti. Özellikle bir günlük çalışmayla yapılan ve 'Dinovan' adı verilen kardan Van Gölü canavarı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.



"Sanatı dışarı taşıdık"



İHA muhabirine konuşan Görsel Sanatlar Öğretmeni Recep Orgun, yoğun kar yağışının ardından sanatı dışarı taşıdıklarını belirtti. Van'ı simgeleyen öğelerin üç boyutlu heykellerini öğrencileriyle birlikte yaptıklarını ifade eden Orgun, "Bu fikri çocuklarımızla paylaşınca çok beğendiler. Bu etkinliğimize dün başladık. Çalışmamız sosyal medyada kısa sürede beğeni topladığı için bugün de sürdürdük. Çocuklarımız bu işi yaparken hem eğlendiler hem de üç boyutlu çalışma yapımında yeni bir deneyim kazandılar" dedi.



Van'ı temsil eden imge unsuru oluşturma amacıyla kardan güzel bir çalışma yapmaya karar verdiklerini dile getiren Görsel Sanatlar Öğretmeni Nevzat Ebinç ise öğrencileriyle birlikte yaptıkları kar çalışmalarının büyük takdir topladığını söyledi.



"İki çalışmamız birer gün sürdü"



Yoğun kar yağışından sonra kardan heykel çalışması yapmaya karar verdiklerini ifade eden Asmin Aslan isimli öğrenci de, "Van Gölü canavarından esinlenerek yaptığımız kardan çalışmaya 'Dinovan' adını verdik. Her iki çalışmamız birer gün sürdü. Çizdiğimiz resimlerin heykelini yapmayı amaçladık. Yaptığımız heykellerin gözlerini ise Van kedisinin göz renkleri gibi sarı ve mavi olarak boyadık" diye konuştu.



Saenggi Choi isimli bir diğer öğrenci ise fikrin ilk olarak öğretmeleri tarafından geldiğini belirterek, kardan adam ve kartopunun yanı sıra kardan üç boyutlu çalışmaların da yapılabildiğini öğrendiklerini kaydetti. - VAN

Kaynak: İHA