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Van Gölü çekilince kemik ve kafatasları ortaya çıktı

VAN Gölü'nün çekilmesiyle birlikte kıyıda ortaya çıkan kemik ve kafataslarıyla ile ilgili inceleme devam ediyor.

02.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:22Van Gölü çekilince kemik ve kafatasları ortaya çıktı

VAN Gölü'nün çekilmesiyle birlikte kıyıda ortaya çıkan kemik ve kafataslarıyla ile ilgili inceleme devam ediyor.

ilçesinde iskele ile kampüs arasındaki sahilde kemik parçaları ve kafatasları görenler yetkilileri arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ilk olarak Müze Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geldi. Ekipler, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında inceleme yaptı. Yüzeyde taşınır eski döneme ait bir mezar kalıntısı ve herhangi kültür varlığı niteliği taşıyacak bulguya rastlamayan ekipler fotoğraf çekip, rapor tutup bölgeden ayrıldı.Ardından da bölgeye Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri geldi. Yapılan çalışmanın ardından ekipler, kemik parçalarından numuneler alarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Bulunan kemik ve kafataslarıyla ile ilgili inceleme devam ediyor.



Emniyet Müdürlüğü, Tuşba, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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