20.06.2019 11:07
Haberler»Güncel»Haber

Van Gölü Ekspresi ile keyifli yolculuk

Van Gölü Ekspresi ile keyifli yolculuk

VAN Gölü Ekspresi ile yolculuk yapan turistler Bitlis'in Tatvan ilçesine geldi.

VAN Gölü Ekspresi ile yolculuk yapan turistlerBitlis'inTatvanilçesine geldi. 25 saatlik yolculuğun ardındanAnkara'dan Bitlis'e gelen yerli ve yabancı turistler bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini gördü.
Ankara'dan yola çıkan ziyaretçilerKırıkkale,Kayseri,Sivas,Malatya,Elazığ,Bingöl,Muş'un ardından 25 saat süren yolculuk sonucunda Bitlis'in Tatvan ilçesine ulaştı. Yolcular, bölgeyi herkesin gelip, görmesini istediklerini söyledi. Haftanın iki günü Tatvan'a sefer düzenleyenVan GölüEkspresi ile yolculuk edenler, yolculukları boyunca manzara izleyip fotoğraflar çekiyor. Gelen turistler en çok,Nemrut Dağıve Van Gölü'nün eşsiz manzarasını merak ediyor.
TREN YOLCULUĞU, UÇAK VE OTOBÜSTEN DAHA KONFORLU
Van Gölü Ekspresi ile yolculuk yapan Sevil Koç, tren yataklı olduğu için çocukları ile birlikte keyifli bir yolculuk yaptığını söylerken,Ağrı'da öğretmen olan kuzenini görmeye gidenZeynep Ünalise tren yolculuğunun uçak ve otobüsten daha rahat ve konforlu olduğunu dile getirdi.


- Bitlis
Kaynak: DHA
Ankara,Tatvan,Bitlis,Van Gölü,Güncel

Son Dakika Haberleri
12:31DHA YURT BÜLTENİ - 8
12:31TIR'ın çarptığı servis minibüsü dereye yuvarlandı
12:31BURSA Gemlik zeytini, üreticiler tarafından korunuyor
12:31İSTANBUL- BAKAN SOYLU'DAN İSTANBUL'DAKİ TERÖR OPERASYONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
12:30Okul öncesi eğitim, temel eğitimin olmazsa olmazı
12:30Kilimli Belediyesi zabıta ekipleri pazar yerini denetledi
12:30Üniversiteli kızlara cinsel taciz şüphelisi: Eşim gidince boşluğa düştüm