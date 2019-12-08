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'Van Gölü evimiz, İnci kefali lezzetimiz' etkinliğine yoğun ilgi

VAN Gölü İyileştirme ve Koruma Komisyonu'nca, gölü ve balıkları tanıtmak için 'Van Gölü evimiz, İnci kefali lezzetimiz' sloganı ile etkinlik düzenlendi.

08.12.2019 16:51 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:52'Van Gölü evimiz, İnci kefali lezzetimiz' etkinliğine yoğun ilgi

VAN Gölü İyileştirme ve Koruma Komisyonu'nca, gölü ve balıkları tanıtmak için ' Gölü evimiz, İnci kefali lezzetimiz' sloganı ile etkinlik düzenlendi. Özellikle İranlı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, katılımcılara inci kefali balığı ikram edildi.

Van balığı ve Van Gölü'nü tanıtmak amacıyla, Van Gölü İyileştirme ve Koruma Komisyonu'nca, etkinlik düzenledi. 'Van Gölü evimiz, İnci kefali lezzetimiz' sloganıyla düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı İsmail Say,  AK Parti'li ve HDP'li belediye meclis üyelerinin yanı sıra, İran'dan gelen turistler de soğuk ve yağışlı havaya rağmen, yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılara ekmek arası inci kefali balığı ikram edildi.Edremit Belediye Başkanı Say, belediye olarak bu tür organizasyonları her zaman destekleyeceklerini belirterek, "Van Gölü İyileştirme ve Koruma Komisyonu tarafından böylesi bir talep geldi. Biz de belediye olarak bunu kabul ettik ve destekledik. Bu etkinliği düzenleyen komisyon üyelerine teşekkür ediyoruz. Yağışlı havaya rağmen vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi" dedi.



Van Gölü, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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