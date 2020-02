Van Gölü havzası kışın binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor

Ulusal ve uluslararası öneme sahip sulak alanları bünyesinde barındıran Bitlis , aralarında nesli tükenme tehlikesi altında bulunanların da yer aldığı on binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor.Doğa turizmi ve biyolojik araştırmalar açısından büyük önem taşıyan Türkiye'nin önemli sulak alanlardan Nazik, Arin, Heybeli gölleri, Ahlat Kuş Cenneti, Güroymak İron sazlıkları ve Van Gölü sahilleri, kışın Van Gölü martısı, karabaş martı, fiyo, çamurcun ve sakar meke gibi onlarca kuş türünü barındırıyor.Doğa Koruma ve Milli Parklar Bitlis ile Muş Şube Müdürlüklerinde görevli uzmanlardan oluşturulan 3 ekip, "su kuşu kış sayımları" ile bunları kayıt altına alıyor.Bölgede etkili olan dondurucu soğuk, kar ve tipiye rağmen fotoğraf makinesi, teleskop ve dürbünlerle saatlerce sulak alanların farklı noktalarında gözlem yapan ekipler, elde ettikleri verileri not ederek rapor haline getiriyor."Kırmızı listede yer alan kuşlar da var"Doğa Koruma ve Milli Parklar Bitlis Şube Müdürlüğü kuş sayım koordinatörü Mehmet Yılmaz, AA muhabirine, su kuşu popülasyonu ve sulak alanlardaki değişimin izlenmesi için kış ortası su kuşu sayımı yaptıklarını söyledi.Kuş sayımının bakanlık koordinasyonunda ülke genelinde gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:"Her yıl su kuşu sayımları düzenli yapılarak sonuçlar bir araya getiriliyor. Dünya ölçeğinde biyoçeşitliğin ve doğal alanların korunması her geçen gün önem kazanıyor. Türkiye de bulunduğu konum nedeniyle kuş türü bakımından dünyanın önemli yerlerinden biri. Van Gölü havzasında bulunan Bitlis de sulak alanlar açısından oldukça zengin. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda 200'ün üzerinde kuş türü tespit edildi. Bu kuşların birçoğu Uluslararası Kuşları Koruma Örgütünün katkılarıyla hazırlanan 'kırmızı listede" yer alan, nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden oluşuyor."Van Bölge Müdürlüğü koordinesinde Bitlis ve Muş'tan 3 ekiple çalışma yürüttüklerini belirten Yılmaz, çalışmalar sonucunda onlarca tür tespit edip on binlerce kuşun sayımını yaptıklarını dile getirdi.Yılmaz, bu yıl ilk kez Van Gölü'nde kışın su kuşu sayımı yaptıklarını kaydederek, "Bu çalışmada önemli veriler elde ettik. Van Gölü havzası kuş türleri açısından oldukça zengin. Önemli kuş türlerini de bu yıl tespit ettik. Bunlar rahatlıkla görülebiliyor. Van Gölü havzası adeta bir kuş cenneti." ifadelerini kullandı.