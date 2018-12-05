Van Gölü Havzasında Sıcaklıkların Yaklaşık 4 Derece Artması Beklenmekte"

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen
, "Van Gölü
havzasında gelecek dönemde sıcaklıkların yaklaşık 4 derece artması beklenmekte." dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığının "Kuraklık Yönetim Planları" kapsamında Van Gölü havzasına yönelik yönetim planının ele alındığı toplantı, kentteki bir otelde yapıldı.
Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Dikmen, kuraklık öncesinde, kuraklık esnasında ve kuraklık sonrasında alınacak tedbirlerin belirleneceği "Kuraklık Yönetim Planları"nın büyük önem taşıdığını söyledi.
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü olarak Van Gölü havzası ile Konya
, Akarçay
, Doğu Akdeniz
, Kuzey Ege
, Küçük Menderes
, Burdur
ve Antalya
havzalarında planlama çalışmalarının tamamlandığını anlatan Dikmen, Büyük Menderes, Gediz
, Fırat- Dicle
, Seyhan
, Ceyhan
ve Asi havzalarında ise bu planların hazırlanmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydetti.
Dikmen, Tarım ve Orman Bakanlığınca tüm havzalar için "Havza
Koruma Eylem Planı"nın hazırlandığını belirterek, şöyle konuştu:
"Özellikle son yıllarda küresel ısınma ve iklim değişikliği sebebiyle meydana gelen taşkın ve heyelanlar can ve mal kayıplarını önemli boyutlara ulaştırmıştır. Van Gölü havzasında gelecek dönemde sıcaklıkların yaklaşık 4 derece artması beklenmekte. İklim değişikliğinin gelecek dönemdeki beklenen olumsuz etkilerine hazırlıklı olmak maksadıyla kuraklık öncesi, esnası ve sonrasında alınacak tedbirlerin belirlendiği bu planlar, büyük önem taşımaktadır."
Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven ise Van'ın su kaynaklarının çok iyi analiz edilmesi ve daha verimli kullanılması gerektiğini dile getirdi.
Hazırlanan planlarla gelecekte çıkabilecek su sorunlarına müdahale edilmesinin önemini vurgulayan Baygüven, "Su, sağlık, tarım, sanayi ve en önemlisi hayatımızın en önemli parçası. Türkiye
'deki su kaynakları yeterli olabilir ama verimli kulanım açısından çok iyi bir yerde değiliz." dedi.
Van Gölü,Van
05 Aralık 2018 Çarşamba 14:24