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Van Gölü kenarındaki sazlık alan alev alev yandı

Van Gölü kıyısında bulunan sazlık alan, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alev alev yandı.

14.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:45
Van Gölü kenarındaki sazlık alan alev alev yandı
Van Gölü kıyısında bulunan sazlık alan, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alev alev yandı.

Alınan bilgilere göre yangın, Eminpaşa Mahallesi'nde Van Gölü kenarındaki sazlık alanda çıktı. Bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alan sazlık, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Onlarca kuş türüne de ev sahipliği yapan alan, yangın sonucu küle döndü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Van Gölü, Van, 3. Sayfa
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