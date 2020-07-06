Van Gölü kıyıları yeni çiftlerin doğal stüdyosu oldu

Doğu Anadolu Bölgesinin turizmdeki önemli destinasyonlarından Van Gölü'nün eşsiz güzellikteki kıyıları, dünya evine giren çiftlerin en güzel günlerini ölümsüzleştiren düğün fotoğrafçılarının doğal stüdyosu haline geldi.

06.07.2020 12:54 | Son Güncelleme: 06.07.2020 12:59
Doğu Anadolu Bölgesinin turizmdeki önemli destinasyonlarından Van Gölü'nün eşsiz güzellikteki kıyıları, dünya evine giren çiftlerin en güzel günlerini ölümsüzleştiren düğün fotoğrafçılarının doğal stüdyosu haline geldi.
Türkiye'de gün batımının en güzel izlenebildiği yerlerden biri olan göl, seyrine doyum olmayan manzarasıyla düğün fotoğrafçılarının ilgisini görmeye başladı.
Göl kıyısında belirledikleri alanlara gelen fotoğrafçılar, yeni evlenen çiftlerin eşsiz manzaraya karşı fotoğraflarını çekerek en mutlu anlarını ölümsüzleştiriyor.
Fotoğrafçı Mustafa Ece, Türkiye'de gün batımının en güzel izlendiği yerlerden birinin Van Gölü sahilleri olduğunu söyledi.
Son zamanlarda insanların doğal oramda fotoğraf çekme eğiliminde olduğunu belirten Ece, "Bu şekilde yapılan çekimlerde daha doğal kareler elde ediliyor. Van Gölü sahilleri de bu manada bize birçok seçenek sunuyor. Doğal ve çok güzel kareler elde ediyoruz." diye konuştu. Van Gölü kıyıları yeni çiftlerin doğal stüdyosu oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Van Gölü, Türkiye, Güncel, Haber
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