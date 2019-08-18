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Van Gölü kıyısındaki Atayurdu'nu fırtına vurdu

Van Gölü kıyısındaki Atayurdu'nu fırtına vurduVAN - Van'ın Muradiye Kaymakamlığı tarafından ilçenin Van Gölü kıyısına kurulan Atayurdu, etkili olan fırtına nedeniyle hasar gördü.

18.08.2019 11:13
Van Gölü kıyısındaki Atayurdu'nu fırtına vurdu
Van Gölü kıyısındaki Atayurdu'nu fırtına vurdu
VAN - Van'ın Muradiye Kaymakamlığı tarafından ilçenin Van Gölü kıyısına kurulan Atayurdu, etkili olan fırtına nedeniyle hasar gördü.
Mavi ve yeşilin buluştuğu 50 dönüm arazi üzerine kurulan 8 otağ ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelen Atayurdu, dün etkili olan fırtınadan nasibini aldı. Tarihteki 16 büyük Türk devletinin bayrağının da asılı olduğu Atayurdu, bir anda etkisini gösteren fırtınaya teslim oldu. Fırtına nedeniyle Atayurdu'ndaki bazı alanlar hasar görürken, ziyaretçiler ise zor anlar yaşadı. Fırtınanın etkisini yitirmesiyle onarım çalışmaları başlatıldı.
Van Gölü kıyısındaki Atayurdu'nu fırtına vurdu

Van Gölü, Muradiye, Van, Genel

Kaynak: İHA

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