Van Gölü Kumsalından Türkiye Şampiyonluğuna

NECMETTİN KARACA - Antalya
'nın Alanya
ilçesinde düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Plaj Futbolu Ligi finallerinde şampiyon olan Van
'ın Erciş
Belediyespor takımı, Avrupa
Kazananlar Kupası (EURO Winners Cup) için hazırlıklarını Van Gölü
sahilinde sürdürüyor.
Galip Dere Plajı'nda gerçekleştirilen organizasyonun final maçında 30 Ekim'de Alanya Belediyespor
'u 7-6 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Erciş Belediyespor, ilçeye döndükten sonra çalışmalarına yeniden başladı.
Takımın antrenörü Serdar Deveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oldukça zorlu mücadelelerin ardından Antalya'da şampiyonluğa ulaştıklarını söyledi.
Bu dereceyle Türkiye'yi Avrupa'da temsil etme hakkı kazandıklarını anlatan Deveci, "İlçemizde yaz mevsimi kısa sürüyor. Buna rağmen çok çalışarak şampiyon olduk. Türkiye'de istediğimiz hedefe ulaştık. Şimdi 2019'un mayıs ayında düzenlenecek şampiyonada ülkemizi temsil edeceğiz. Burada rakiplerimizi yenerek ülkemize kupayla dönmek istiyoruz." dedi.
Deveci en önemli hedeflerinden birinin de milli takıma sporcu yetiştirmek olduğunu ifade etti.
Takımın milli sporcularından Volkan Yeşilırmak ise 2010'dan bu yana plaj futbolu oynadığını ve Avrupa'da başarı elde etmek istediğini dile getirdi.
Takımın kalecisi Sedat Çölgezer de 6 yıldır plaj futbolu ile ilgilendiğini anlatarak, "Çok emek vererek bu yıl şampiyonluğu Erciş'e getirdik. Şimdi ülkemizi Avrupa'da temsil edeceğiz." diye konuştu.
Erciş Belediyespor Fahri Başkanı İzzet Şefketoğlu ise 2010 yılında kurdukları takımın çeşitli şampiyonalarda ikinci ve üçüncülükler kazandığını, bu yıl da şampiyonluğu elde ettiğini söyledi.
Takımın çalışmalarını Van Gölü kumsalında sürdürdüğüne dikkati çeken Şefketoğlu, şöyle konuştu:
"Arkadaşlarımızın çabası, Kaymakam Bey ve Başsavcımızın destekleriyle göl kıyısında kendimize ait bir saha oluşturduk. Takım kumsalda çalıştıktan sonra gölün tuzlu ve sodalı suyunda yüzerek yorgunluk attı ve dinç kaldı. Arkadaşlarımız yaz boyunca kumda çalıştı ve sonunda şampiyon oldu."
Avrupa,Van,Van Gölü
17 Kasım 2018 Cumartesi 12:02