Van Gölü'nde bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı (4)

Van Valiliği, Van Gölü'nde bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde yapılan aramalara rağmen bir ize rastlanılmadığını bildirdi.

29.06.2020 18:54 | Son Güncelleme: 29.06.2020 20:02
Van Valiliği, Van Gölü'nde bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde yapılan aramalara rağmen bir ize rastlanılmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, 27 Haziran'da saat 22.00 sıralarında Gevaş ilçesine bağlı Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Altınsaç Mahallesi'nde tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamadığı belirtildi.
Bunun üzerine mahalle muhtarının 28 Haziran'da hem Van hem de Bitlis'te güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde arama-tarama faaliyetine başlanmıştır. Kayıp şahıslardan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesine bağlı Çitören Mahallesi'nde bulunmuştur. Bölgede havadan ve gölden tüm imkanlarımızla arama-tarama çalışmalarına devam edilmektedir. Kayıp olduğu iddia edilen tekne ve Sedat Akbaş ile ilgili hiçbir ize rastlanılmamıştır."
Açıklamada, arama çalışmalarının Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle koordineli şekilde yapıldığı bildirildi. Van Gölü’nde bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı (4)

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Van Gölü, Van, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Van Gölü'nde bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı (4) - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:23: Üç çocuk annesi ölü bulundu - Haber 20:23: Türkiye'den ABD'de Atatürk heykeline yapılan saldırıya tepki - Haber 20:21: Hindistan, Çinle bağlantılı 59 mobil uygulamayı yasakladı - Haber 20:19: Aydın Valiliğinden Adnan Menderes Demokrasi Müzesi için çağrı Açıklaması - Haber 20:19: ABD'de Kovid-19 vakaları artan eyalet sayısı 31'e çıktı - Haber 20:16: İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı - Haberler 20:04: Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi - Haber 19:27: Maske uyarısı yapan doktorlar, hasta ve yakınları tarafından darp edildi - Haber 13:09: Patlattığı dinamit, define aramaya çıkan yaşlı adamın sonu oldu - Haberler 10:41: Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı - Haber