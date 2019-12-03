Haberler » 3. Sayfa » Van Gölü'nde göçmen kaçakçılığı - Haber

Van Gölü'nde göçmen kaçakçılığı

Van Gölü'nde teknelerle Bitlis'e götürülmek istenen 41 kaçak göçmen yakalandı.

03.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:33Van Gölü'nde göçmen kaçakçılığı
Gölü'nde teknelerle 'e götürülmek istenen 41 kaçak göçmen yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Van Gölü'nü kullanmak suretiyle "Kaçakçılık ve Göçmen Kaçakçılığı" suçlarının işlendiğine dair elde edilen istihbari bilgiler üzerine, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde projeli çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yürütülen soruşturmada; 24 Eylül 2019 tarihinde ilçesi İskele Mahallesi'nde tekne ile Van Gölü üzerinden Bitlis'e göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik operasyonda, 2 teknede 4 organizatör ve 41 göçmen yakalanmış, şüpheliler hakkında adli işlem yapılmış ve teknelere el konulmuştur. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda; 'Göçmen Kaçakçılığı TCK 79' suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen 12 şüpheli şahsın yakalanması maksadıyla 3 Aralık 2019 günü saat 06.30'da Van'ın Gevaş, İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde eş zamanlı operasyon icra edilmiş, 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış. 2 şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir. Şüphelilere ait 10 adet cep telefonu ve göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan pasaport ve muhtelif evraklara el konulmuştur. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla tüm kaçakçılık suçlarıyla mücadeleye yönelik operasyonlara kararlı bir şekilde devam edilecektir" denildi. - VAN

Van Gölü, Bitlis, Tuşba, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:48 Kore Başkonsolosu Jang: "Türk askeri Kore'nin barışı için herkesten daha cesurca savaştı" - Haber
14:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra'da - Haber
14:48 İzmir'de "Kırmızı Bayrak" dalgalanıyor - Haber
14:48 Adana'daki FETÖ/PDY davasında 19 sanığın yargılanmasına devam edildi - Haber
14:43 Başkan Kavuş: "Meram'da engelsiz şehir imar ediyoruz" - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haber
14:35 Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yıkım çalışmaları başladı - Haber
14:25 Üç yaşındaki çocuğunu, elleri bağlı halde yanan evde bıraktı - Haber
14:12 CHP lideri Kılıçdaroğlu belge göstererek duyurdu: Terör mağduru aileye 121 TL aylık bağlamışlar - Haber
13:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto ettiği termik santral maddesi metinden çıkarılacak - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haberler
14:25 Üç yaşındaki çocuğunu, elleri bağlı halde yanan evde bıraktı - Haberler
14:12 CHP lideri Kılıçdaroğlu belge göstererek duyurdu: Terör mağduru aileye 121 TL aylık bağlamışlar - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
3.12.2019 14:59:06