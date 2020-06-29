Van Gölü'nde göçmen teknesinin battığı ihbarı, ekipleri harekete geçirdi

Van Gölü'nde göçmen teknesinin battığı ihbarı, ekipleri harekete geçirdi (4)ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİVan'ın Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açıldıktan sonra battığı öne sürülen tekneyi arama çalışmalarına, ara verildi.

29.06.2020 18:29 | Son Güncelleme: 29.06.2020 20:22
Van Gölü'nde göçmen teknesinin battığı ihbarı, ekipleri harekete geçirdi (4)
ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ
Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açıldıktan sonra battığı öne sürülen tekneyi arama çalışmalarına, ara verildi. Teknede olduğu ve yüzerek kurtulduğu belirtilen Medeni Akbaş, eli kelepçeli olarak çalışmaların yoğun olarak sürdürüldüğü bölgeye getirilip, yer gösterdikten sonra yine kelepçili olarak jandarma ekiplerince götürüldü. Helikopter destekli arama çalışmalarında, şu ana kadar herhangi bir ize rastlanılmadı. GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR
HABER Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN VAN, (DHA)
Van Gölü’nde göçmen teknesinin battığı ihbarı, ekipleri harekete geçirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Van Gölü, Gevaş, Van, Güncel, Haber
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