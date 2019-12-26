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Van Gölü'nde kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı: 7 ölü (5)

64 KİŞİ 10 KİLOMETRE YÜRÜYÜP, AKARYAKIT İSTASYONUNA SIĞINMIŞBitlis'in Adilcevaz ilçesi yakınlarında Van Gölü'nde batan tekneden kurtulan 64 kaçak göçmenin kar yağışı altında yaklaşık 10 kilometre yürüdükten sonra Adilcevaz ile Erciş karayoluna çıkmayı başardığı ortaya çıktı.

26.12.2019 16:09 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:09 Van Gölü'nde kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı: 7 ölü (5)

64 KİŞİ 10 KİLOMETRE YÜRÜYÜP, AKARYAKIT İSTASYONUNA SIĞINMIŞ

Bitlis'in ilçesi yakınlarında Van Gölü'nde batan tekneden kurtulan 64 kaçak göçmenin kar yağışı altında yaklaşık 10 kilometre yürüdükten sonra Adilcevaz ile Erciş karayoluna çıkmayı başardığı ortaya çıktı. Göçmenlerin burada kendilerine en yakın akaryakıt istasyonuna sığınarak donmaktan kurtulduğu öğrenildi. Akaryakıt istasyonu sahibi Murat Koçak, giysilerini kuruttukları göçmenlere sıcak yemek ve içecek ikramında bulunduklarını belirterek, daha sonra jandarmaya verdiklerini söyledi. Kaçak göçmenlerin daha sonra da hastanelere götürülerek tedaviye alındığı söyleyen Murat Koçak, insanlık görevini yerine getirdiklerini söyledi. Kaçak göçmenlerin akaryakıt istasyonuna gelişleri de güvenlik kemeralarına yansıdı.

 



Adilcevaz, Van Gölü, Güncel

Kaynak: DHA

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