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Van Gölü'nde kaçak sigara operasyonu

Van Gölü'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 17 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

11.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:04
Van Gölü'nde kaçak sigara operasyonu
Van Gölü'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 17 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca Van Gölü'ndeki Adır Adası açıklarında tekneyle sigara kaçakçılığı yapan şahıslara müdahale edildi. Jandarma Asayiş Bot Timinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, 17 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 2 şüpheli ise yakalandı. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Van Gölü, Van, 3. Sayfa

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