Van Gölü'nde kaçak sigara operasyonu
Van Gölü'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 17 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
11.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:04
Van Gölü'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 17 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca Van Gölü'ndeki Adır Adası açıklarında tekneyle sigara kaçakçılığı yapan şahıslara müdahale edildi. Jandarma Asayiş Bot Timinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, 17 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 2 şüpheli ise yakalandı. - VAN
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca Van Gölü'ndeki Adır Adası açıklarında tekneyle sigara kaçakçılığı yapan şahıslara müdahale edildi. Jandarma Asayiş Bot Timinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, 17 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 2 şüpheli ise yakalandı. - VAN
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Haberler
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Haberler
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Haberler
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Haberler
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Haberler
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat