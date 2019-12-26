Van Gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı: 7 ölü (2)

BİTLİS VALİLİ: 7 KİŞİ ÖLDÜ

Bitlis Valiliği, Adilcevaz ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan teknenin Van Gölü'nde batması sonucu 7 kişinin öldüğünü, 64 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı. Açıklamada şu ifadeler kullandı:

"26 Aralık 2019 Perşembe sabah saat 02.30- 03.00 sularında Adilcevaz ilçemize bağlı Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan Van Gölü kıyısındaki bir alanda Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan teknenin kıyıya yaklaşırken alabora olması neticesinde; ilk belirlemelere göre olay yerinde 5 kişi ölü olarak bulunurken, kaldırıldıkları Adilcevaz hastanemizde ise 2 kişinin de vefat etmesi ile beraber toplamda 7 şahıs hayatını kaybetmiştir. Kurtulan 64 kişi, barınma ve bakım ihtiyaçları giderilmek, ayrıca resmi işlemleri yürütülmek üzere Adilcevaz ilçe merkezine ve Ahlat ve Tatvan'daki hastanelerimize nakledilmişlerdir. Bölgede, jandarma ve AFAD ekipleri ile birlikte emniyet dalgıç ekiplerince arama tarama ve kurtarma faaliyetleri yürütülmektedir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Özcan ÇİRİŞ- Orhan AŞAN/BİTLİS,