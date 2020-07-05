Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmaları sürüyor (2)

Van'da, 27 Haziran'da göle açılan bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

05.07.2020 15:00 | Son Güncelleme: 05.07.2020 15:11
Van'da, 27 Haziran'da göle açılan bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.
Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan teknenin bulunması için ekipler sabah saatlerinde yeniden çalışmalara başladı.
Çarpanak Yarımadası'ndaki bölgede 45 kişilik Jandarma İç Güvenlik Timi, Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri çalışma yürütüyor.
Deniz Kuvvetlerinden bir ekibin de dahil olduğu çalışmalarda, sonar ve ROW cihazlarıyla suyun altı taranıyor. Diğer ekipler de havadan, karadan ve göl yüzeyinde arama faaliyetlerini sürdürüyor.
Olay
Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde tekneleriyle 27 Haziran'da Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.
Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde arama çalışması başlatılmış, yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 9 kişinin cesedine ulaşılmıştı. Van Gölü’nde kaybolan tekneyi arama çalışmaları sürüyor (2)

Kaynak: AA

Etiketler: Van Gölü, Gevaş, Van, Güncel, Haber
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