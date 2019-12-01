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Van Gölü'nde sular çekilince kafatası ve kemikler ortaya çıktı

Van Gölü'nde iskele ile sahil kısmında sular çekilince çok sayıda kafatası ve kemik ortaya çıktı. Van'da 2009'da boş bir arazide kafatası ve kemik parçalarına rastlanmıştı ancak ilk kez bu yoğunlukta olduğu görüldü.

01.12.2019 21:50 | Son Güncelleme: 01.12.2019 21:55Van Gölü'nde sular çekilince kafatası ve kemikler ortaya çıktı

Gölü kıyısına kafatasları ve kemikler vurdu. Van Gölü'nde iskele ile kampüs arasındaki sahil kısmında sular çekilince, çok sayıda kemik ortaya çıktı. İri kemiklerin yanı sıra insana ait kafatasları da sahile vurdu.

Van'da daha önce de kafatası ve kemiklere rastlanmıştı ancak ilk kez bu yoğunlukta olduğu görüldü.

DARP VE MERMİ İZLİ 10 KAFATASI BULUNMUŞTU

2009 yılında Van'da boş arazide demir parçaları toplayan çocuklar insana ait kafatası ve kemik parçaları bulunmuştu. Polis, 10 kafatasında darp ve mermi izi tespit etmişti.


Van Gölü, Van, Güncel

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