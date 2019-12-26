Haberler » Güncel » Van Gölü'nde tekne battı: 7 ölü, 64 yaralı - Haber

Van Gölü'nde tekne battı: 7 ölü, 64 yaralı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi yakınlarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 64 kişi de yaralandı.

26.12.2019 09:00 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:10 Van Gölü'nde tekne battı: 7 ölü, 64 yaralı
'in ilçesi yakınlarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 64 kişi de yaralandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "26 Aralık 2019 Perşembe sabah saat 02.30-03.00 sularında Adilcevaz ilçemize bağlı Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan Van Gölü kıyısındaki bir alanda Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan teknenin kıyıya yaklaşırken alabora olması neticesinde ilk belirlemelere göre olay yerinde 5 kişi ölü olarak bulunurken, kaldırıldıkları Adilcevaz Hastanemizde ise 2 kişinin de vefat etmesiyle beraber toplamda 7 şahıs hayatını kaybetmiştir. Kurtulan 64 kişi, barınma ve bakım ihtiyaçları giderilmek, ayrıca resmi işlemleri yürütülmek üzere Adilcevaz ilçe merkezine ve Ahlat ve Tatvan'daki hastanelerimize nakledilmişlerdir. Bölgede, jandarma ve AFAD ekipleri ile birlikte emniyet dalgıç ekiplerince arama tarama ve kurtarma faaliyetleri yürütülmektedir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.
(Özcan Beşkardeş-Vahit Olcay/İHA)

Adilcevaz, Van Gölü, Bitlis, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:52   Karşıyaka yeni yılı müzik şöleniyle selamladı - Haber
09:52   Bitlis van gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölü - Haber
09:50   "Beşiktaş maçından 1 puan ya da 3 puan ile dönebiliriz" - Haber
09:50   Darende Kaymakamı Malik Çalışır, 101 yaşındaki Raziye Gökduman'ı ziyaret etti - Haber
09:49   Boğaz'da geminin çarptığı yalıda restorasyonun yavaş ilerlediği görüldü - Haber
09:45   Atık malzemeden sokak hayvanlarına sıcak yuva - Haber
09:08   Yıllardır kar yağmayan Antalya'da doluyu kar zannettiler! Poşete koyup eve götürdüler - Haber
09:01   Kendine 'Mesih' diyen Hasan Mezarcı, Noel'i doğum günü diye kutladı - Haber
08:51   Sürücülerin yol ortasında ettikleri kavga kameraya yansıdı - Haber
08:33   Esenler'de zikzak çizen sürücü zincirleme kazaya neden oldu - Haber
26.12.2019 10:01:15