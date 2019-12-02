Haberler » 3. Sayfa » Van Gölü'nde tüyler ürperten olay - Haber

Van Gölü'nde tüyler ürperten olay

Van Gölü'nün Tuşba ilçesi sınırlarında suların çekilmesiyle birlikte çok sayıda insan kemiği ortaya çıktı.

02.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:56Van Gölü'nde tüyler ürperten olay
Gölü'nün ilçesi sınırlarında suların çekilmesiyle birlikte çok sayıda insan kemiği ortaya çıktı.

Van Gölü sularının mevsim şartlarına bağlı çekilmesiyle çok sayıda insan iskeleti ortaya çıktı. Van Gölü'nün İskele Mahallesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi arasında kalan kıyı şeridinde suların çekilmesi sonucu çok sayıda kafatası ve kemik ortaya çıktı.

Ekipler çalışma başlattı

İnsan kemiklerinin görüldüğü bölgede antropologlarla Van İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Bölgede inceleme başlatan ekipler, insanların ne sebeple öldürüldüğü ve cesetlerin kaç yıllık olduğu yönünde bir çalışma yapacak.

Olay yeri inceleme ekipleri, bölgeyi kapatarak delil aradı. Kemikleri sandıklara koyan ekipler, incelenmek üzere laboratuvara götürdü. Kemiklerin kime ait olduğunun araştırılması için çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - VAN

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Gölü, Tuşba, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:53 Simitçi dükkanına dalan otomobilden dakikalarla kurtuldular - Haber
16:46 Jandarmadan tarihi eser operasyonu - Haber
16:40 İl Jandarma Komutanlığından 'havadan trafik denetimi' - Haber
16:29 Uludağ'da kaybolan dağcılar helikopterle aranıyor - Haber
16:27 Esenyurt'ta minibüs sürücülerine şok uygulama - Haber
12:43 Ürdün'de çıkan yangında 8'i çocuk 13 Pakistanlı işçi öldü - Haber
09:35 Kızının yanında hırsızlık yapan kadın, kameraya yakalandı - Haber
23:43 İzmir'de bir çocuk annesi genç kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Haber
18:45 Beyoğlu'nda takla atan otomobilin kaza anı güvenlik kamerasında - Haber
16:48 Hurdaya dönen otomobilden hafif sıyrıklarla kurtuldular - Haber
15:45 Eski kocası tarafından satırla öldürülen kadının çantasından çıkan mektup yürek burktu
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara otel kiralıyor
13:10 Esrarengiz görüntünün çekildiği köyde büyük korku hakim
12:20 Mesaide sosyal medyaya girmek kovulma sebebi sayıldı
09:22 Tost yaparak başladığı işte lokanta işletmecisi oldu
2.12.2019 16:59:09