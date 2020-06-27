Van Gölü'nde yelken antrenmanları yeniden başladı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında normalleşme süreciyle Van Gölü'nde yelken antrenmanları başlatıldı.

27.06.2020 17:01 | Son Güncelleme: 27.06.2020 17:35
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında normalleşme süreciyle Van Gölü'nde yelken antrenmanları başlatıldı.
Koronavirüs salgını nedeniyle antrenmanlara geç başlayan sporcular, önümüzdeki günlerde düzenlenecek şampiyonlara hazırlanıyor.
Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hazırlıklarını sürdüren sporcular, güzel havayı fırsat bilerek çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Antrenör Kazım Yurtada öncülüğünde Van Gölü'ne açılan optimist ve laser sporcuları, her gün 3 saat antrenman yapıyor.
Pandemiden dolayı antrenmanlara geç başladıklarını söyleyen Yurtada, "Kulübümüzde 8-15 yaş grubu 15 optimus sporcumuz ve lazer gurubunda ise 5 sporcumuz var. İdmanlara başladık Türkiye Şampiyonlarına hazırlanıyoruz. Van Gölü yelkene çok müsait bir göl, rüzgar burada her zaman oluyor. Türkiye Şampiyonası ve daha büyük yarışmalarda derece almak için çalışıyoruz." diye konuştu. Van Gölü’nde yelken antrenmanları yeniden başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Van Gölü, Tatvan, Bitlis, Güncel, Haber

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