Haberler » 3. Sayfa » Van Gölü'ne düşen mülteciyi polis kurtardı

Van Gölü'ne düşen mülteciyi polis kurtardı

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Hanelmalı köyü sahilindeki kayalıklardan Van Gölü'ne düşerek yaralanan Afgan mülteci, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

08.10.2019 16:56Van Gölü'ne düşen mülteciyi polis kurtardı
Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Hanelmalı köyü sahilindeki kayalıklardan Van Gölü'ne düşerek yaralanan Afgan mülteci, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, Van Gölü'nde sahil güvenlik görevi yürüten deniz polisi, Hanelmalı köyü sahilindeki kayalıklardan bir kişinin göle düştüğü yönünde ihbar aldı. Olay yerine giden polis ekipleri, kayalıklardan düşerek vücudunda kırıklar oluşan Afganistan uyruklu mülteciyi sudan çıkardı. Polis botu ile Tatvan İskelesi'ne getirilen 54 yaşındaki Golamrabani Mohammad isimli mülteci, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Deniz polisi ekipleri tarafından kurtarılan mültecinin, yüksekten düşme sebebiyle oluşan kalça kırığı tedavisinin devam ettiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - BİTLİS

Van Gölü, Bitlis, Tatvan, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:29 Ülkü Ocakları üyelerinden CHP'li meclis üyesine protesto
21:28 Kemaliye'de korkutan yangın: Meyve ağaçları kül oldu
21:25 Aydın'da araç plakalarına yazılan trafik cezaları cep yakıyor
21:25 Bodrum'daki sağanak yağış sonrası ekipler seferber oldu
21:22 Malatya'da oy verme işleminde öldürülen 2 kişinin davası Kırşehir'de görüldü
21:16 Tekstil yükü Kamyonet alevlere teslim oldu
21:16 Çatıdan atlamak isteyen kadını polis son anda kurtardı