Van Gölü'nü Kirlilikten Kurtaracak Proje Çalışması Devam Ediyor

11 Aralık 2018 Salı 14:46



11 Aralık 2018 Salı 14:46

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından Van Gölü'nde yaşanan kirliliğin önüne geçilebilmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamındaki çalışmalar devam ediyor.VASKİ'den yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 100 milyon liraya ihalesi yapılan ve gölün kirlilikten kurtarılması için büyük öneme sahip "Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi" projesi kapsamında inşaat çalışmaları sürüyor.İdari binaların yükseldiği tesiste, havalandırma havuzları, jeotekstil ve membran kaplaması işlemleri yapılıyor.Çevre dostu koku giderme ünitelerinin de yer aldığı tesiste, biyogaz ve güneş enerjisinden elektrik üretilerek enerji giderleri kuruma yük olmaktan çıkarılacak.VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, çalışmaların sürdürüldüğü İskele Mahallesi'ndeki şantiyeyi ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekataş, tesisin 2 yıl içinde tamamlanacak, 2050 yılına kadar bir milyon nüfusa hizmet edecek şekilde planlandığını bildirdi.Tekataş, "Van ve Van Gölü için hayati bir proje. Bunun bitirilmesi için zamanla yarışıyoruz. Van'da hayal bile edilemeyen bir tesisin yapımı büyük bir başarıdır. Biz Van Gölü'nü gelecek nesillere temiz bir şekilde emanet edeceğiz. Bu, bizim insana ve çevreye verdiğimiz önemin göstergesidir." ifadesini kullandı.