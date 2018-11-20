20 Kasım 2018 Salı 11:08



20 Kasım 2018 Salı 11:08

MESUT VAROL - Van Gölü'nde görevli Jandarma Bot Komutanlığı timi, mavi sulardaki kültür ve tabiat varlıklarını korumak için yoğun çaba sarf ediyor.Sorumluluk alanı Van Gölü olan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı timi, emniyet ile asayiş hizmetlerinin yanı sıra göl ve çevresindeki tarihi mekanlara da sahip çıkıyor.Mavi sularda acil yardım ve kurtarma operasyonları görevlerinde bulunan beş kişilik tim, dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve endemik tür olan inci kefalinin yanı sıra kente gelen yerli ile yabancıların uğrak yeri Akdamar Adası ve üzerindeki Akdamar Anıt Müzesi ile başta flamingolar olmak üzere yüzlerce kuş türünü korumak için mesai harcıyor.Kaçak avlananlara göz açtırmadıBu yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında üremek için suyun akış yönünün tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalini korumak için 196 önleyici hizmet devriyesi gerçekleştiren ekip, müdahale ettiği 62 kaçak avlanma olayında 68 ton 148 kilo balığa el koydu, 24 ton 550 kilo canlı balığı da tekrar göle bıraktı.Mevzuata uygun olmayan 5 bin 200 ağ ele geçiren tim, kaçak avcılara da bir yılda 115 bin 621 lira para cezası kesti.Flamingo başta olmak üzere Türkiye'deki yüzlerce kuş türünden 213'ünün gözlemlendiği göldeki sazlık alanları da sürekli denetleyen ekip, kentin en büyük turizm değeri olan Akdamar Adası'nı korumak için bünyesindeki botla sürekli devriye atıyor.Yaptıkları faaliyetlerle Van Gölü'nün "miras bekçileri" haline gelen jandarma ekibi, doğal ve kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak için mücadele ediyor.Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Köker, AA muhabirine, Van Gölü ve kıyısında faaliyet gerçekleştirdiklerini anlattı.Sorumluluk sahalarındaki bölgede av yasağının başlamasıyla kentin en büyük turistik ve ekonomik değeri olan inci kefalinin neslinin devam etmesi için yasa dışı avlanma faaliyetleriyle mücadele ettiklerini belirten Köker, av sezonu döneminde de tur ve balıkçı teknelerinin başta can yelek olmak üzere evrak ve diğer donatılarını kontrol ettiklerini söyledi.Köker, gölde zaman zaman arama kurtarma çalışmalarına da katıldıklarını ifade ederek, şunları dile getirdi:"Van Gölü'nde kültür ve tabiat varlıklarının korunması, göçmen kaçakçılığı ile mücadele konularında ve gölün doğasını korumaya yönelik önleyici çalışmalar yürütüyoruz. Yaptığımız çalışmalarla Van Gölü havzasındaki doğal, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkarak, bunları gelecek nesillere aktarabilmek için gece gündüz mücadele ediyoruz."