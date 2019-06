Dünyanın en büyük sodalı ve Türkiye 'nin en büyük göl olma özelliğine sahip Van Gölü 'nün sırları belgesel oldu.Van Gölü'nün tanıtımı amacıyla TRT tarafından 3 yıl önce çekim çalışmalarına başlanan belgesel, geçtiğimiz günlerde gösterime girdi. Van Gölü'nün sırları temasıyla gösterime giren belgeselde; inci kefali, mikrobiyalitler, efsanevi Van Gölü canavarı, geçtiğimiz yıllarda dalgıçların dalışı sırasında rastlanan Selçuklu mezar taşları, kale ve batık Rus gemisi gibi konulara dikkat çekiliyor.Gösterime giren belgeselle ilgili değerlendirmelerde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş , belgeselin Van Gölü başta olmak üzere bölgenin tanıtımı için büyük bir başarı olduğunu belirtti. Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, "Van Gölü oluşumu ve bulunduğu coğrafya itibariyle çok özel bir konuma sahiptir. Bu konumu sayesinde tarihin her döneminde göz önünde olmuş ve birçok sırlar barındırdığına inanılmıştır. Van Gölü günümüzde tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar gündemde ve göz önünde olmaya başlamıştır. Özellikle Prof. Dr. Mustafa Sarı tarafından 20 yılı aşkın bir süre yürütülen inci kefali koruma çalışmaları, Van Gölü'nün yaşayan ekonomik öneme sahip tek balık türü olan inci kefalini dünya çapında tanınır bir konuma getirmiştir. Artık Van Gölü sadece bir göl olmaktan çıkarak bölgede 14 bin insanın geçim kaynağı olan bir konuma gelmiştir. Bugün inci kefali göçünü izlemeye dünyanın her tarafından insanlar bölgeye gelmekte ve bu büyüleyici serüvene şahitlik etmektedir. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı 'nda 9 günlük süreç içerisinde, projesi Prof. Dr. Mustafa Sarı tarafından hazırlanan Erciş göç gözlem noktasını, 110 bin kişi ziyaret etmiştir. Bundan 20 yıl önce insanların gündüz dahi girmeye korktukları bir alanın bugün yalnızca 9 gün içerisinde 110 bin kişi tarafından ziyarete edilmesi yakalanan başarının en belirgin göstergesidir" dedi."Gölün içerisinde tanıtılmayı bekleyen birçok sır bulunmakta"Van Gölü'nün içinde tanıtılmayı bekleyen birçok sır olduğuna dikkat çeken Akkuş, "Van Gölü günümüzde ekonomiye en büyük katkısı yıllık 12 milyon dolarlık cirosuyla balıkçılık ve her yıl daha da artan eko turizm yönüyle olmaktadır. Fakat Van Gölü potansiyel olarak bölgemizde bundan çok daha fazlasını içermektedir. Çünkü gölün içerisinde tanıtılmayı bekleyen birçok sır bulunmaktadır. Bu sırları tanıtabilirsek çok yakın bir zaman içerisinde bölgemizi her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin geleceğine şahitlik edeceğiz. Bu sırların korunarak tanıtılması amacıyla Prof. Dr. Mustafa Sarı öncülüğünde kurduğumuz bir ekiple 10 yılı aşkın bir süre boyunca Van Gölü'nde yüzlerce dalış ve ölçümler yapıldı" diye konuştu."İnsanlar Van Gölü'nün zenginliklerini daha yakından tanıyacak"3 yıl önce çekimine başlanan belgeselde Van Gölü'nün altında bulunan sırların yüksek çözünürlüklü kameralarla görüntülenerek bütün dünyanın tanıtımına sunulduğuna vurgu yapan Akkuş, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu belgesel Van Gölü başta olmak üzere bölgemizin tanıtımında büyük bir başarıdır. Bu belgesel televizyon ekranların defalarca gösterilecek ve insanlar Van Gölü'nün zenginliklerini daha yakından tanıyacaklar. Devam ettirdiğimiz diğer projelerle beraber Van Gölü'nün altındaki bu zenginliklerin korunarak dalış turizmine kazandırılması için çabalarımız devam edecektir. Bu belgeselin hazırlanmasında desteklerini bizden esirgemeyen Van İl Jandarma Komutanlığına, Edremit Bot Timine, Van İl AFAD Müdürlüğüne, Bitlis İl AFAD Müdürlüğüne, Adilcevaz Kaymakamlığına ve emeği geçen herkese teşekkürler." - VAN