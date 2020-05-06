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Van Gölü sahilinde 200 metre uzatma ağı ele geçirildi

Van Gölü sahilinde 200 metre uzatma ağı ele geçirildiVAN'ın Tuşba ilçesinde, Van Gölü sahilinde kaçak balık avlanmak için suya atılan 200 metrelik uzatma ağı ele geçirildi.

06.05.2020 10:44 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:45
Van Gölü sahilinde 200 metre uzatma ağı ele geçirildi
VAN'ın Tuşba ilçesinde, Van Gölü sahilinde kaçak balık avlanmak için suya atılan 200 metrelik uzatma ağı ele geçirildi. Ağı suya atan kişiler, polis ekiplerini farkedince karanlıktan faydalanarak kaçtı.
Van Gölü'ndeki tek balık türü inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göç ediyor. Bu dönemde avlanması yasak olan inci kefali için jandarma, polis ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Kaçak avlananlara karşı ekipler, karadan ve havadan denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ile polis ekipleri, dün gece de Tuşba ilçesinde Van Gölü'nde kaçak balık avlanıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgede yapılan araştırmada, Akköprü Deresi'nin Van Gölü'ne döküldüğü alandaki iskele sahilinde kaçak balık avlanmak için 200 metre uzatma ağı ele geçirilirken, ağı atan kişiler polis ekiplerini görünce karanlıktan faydalanıp izini kaybettirdi. Ekipler, kaçak balık avlayanları yakalamak için çalışma başlatırken ele geçrilen ağ, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, inci kefalinin göç döneminde avlanmasının önüne geçmek için kontrollerin aralıksız devam edeceğini belirtti. Van Gölü sahilinde 200 metre uzatma ağı ele geçirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Van Gölü, Polis, Tuşba, Güncel, Haber

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