Van
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (VASKİ
) hayata geçirdiği Akdamar Adası'na su götürme projesiyle, Van Gölü
sahilindeki mahallenin su sorunu çözüldü.
VASKİ'den yapılan açıklamaya göre, adaya göl altından çekilen hattan su alan Dokuzağaç Mahallesi'nin uzun yıllardır yaşadığı su sorunu da çözüme kavuşturuldu.
Mahalle muhtarı Müslim Erdem, VASKİ'nin bu hizmeti ile susuzluktan dolayı mahalleden göç eden vatandaşların geri döndüğünü söyledi.
Yapılan hizmetle köydeki göçün tersine döndüğünü belirten Erdem, "VASKİ ekipleri büyük başarı gösterdi. Mahallenin 50 yıllık içme suyu sorunu çözüldü. Sayın valimiz Murat Zorluoğlu
ile VASKİ Genel Müdürlüğü yaptığı sırada bu proje ile ilgilenen Ali Tekataş'a, Genel Müdür Vekili Emrah Çayırlı
ve VASKİ Güney Şube Müdürü Tevfik Ergenç ile ekibine teşekkür ediyorum. Çok büyük bir sıkıntımız giderildi." dedi.
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi,Van Gölü,Van
26 Kasım 2018 Pazartesi 12:32