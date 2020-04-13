Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Van Gölü sahillerinde 100 ton çöp toplandı

Van'ın Edremit Belediyesi, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında piknik yapmanın yasaklandığı Van Gölü sahillerinde 100 ton çöp topladı.

13.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:48
Van Gölü sahillerinde 100 ton çöp toplandı
Van 'ın Edremit Belediyesi, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında piknik yapmanın yasaklandığı Van Gölü sahillerinde 100 ton çöp topladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koronavirüsün yayılmasının engellenmesine yönelik çalışmaların yanı sıra temizlik hizmetleri de aksatılmadan yürütülüyor.
Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, atılan çöpler nedeniyle Van Gölü kıyılarında oluşan çirkin görüntülerin ortadan kaldırılması için çalışma başlattı.
Havaların ısınmasıyla yürütülen vektörle mücadelede de büyük önem taşıyan kirliliğin önlenmesi için sahili temizleyen ekipler, yaklaşık 100 ton çöpü toplayıp iş makineleriyle şehir dışına taşıdı.
Belediye Başkanı İsmail Say, son zamanlarda dünyada artan çevre sorunlarının yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi.
Tüm insanlığın geleceğini yakından ilgilendiren çevre konusunun görmezden gelinmeyecek bir konu olduğunu belirten Say, "Sanayi toplumlarının ortak özelliği, çevrenin adeta görmezden gelinmesidir. Gün geçtikçe yok olmaya mahkum edilen yeşil alanların eski güzelliğini kavuşturulması gerekiyor. Küresel çapta yapılan yanlışlıklarla ortaya çıkan bu sorunla mücadelede yine küresel çapta ciddi bir çalışma yapılması gerekmektedir. Fakat dünyanın gelişmiş birçok ülkesinin ekonomik kaygılarla bu mücadeleye uygulama boyutunda katkı sağlamadığını üzülerek müşahede ediyoruz. İleri de daha kötü sonuçlarla karşılaşmamak adına herkesin daha duyarlı olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Edremit Belediyesi, Van Gölü, Van, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
İstanbul’da koronavirüs tanısı konan hasta intihar etti Haberler
İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta intihar etti
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Haberler ›› Güncel ››Van Gölü sahillerinde 100 ton çöp toplandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:29: Yanan konteynerdeki kedileri kurtarmak için suni teneffüs yaptılar - Haber 18:28: Özburun Belediye Başkanı Şener'in evine silahlı saldırı - Haber 18:25: İngiltere'de korona nedeniyle son 24 saatte 717 kişi öldü - Haber 18:24: Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi - Haber 18:24: Koronavirüs tedbirleri - Haber 17:04: İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti - Haber 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum - Haberler 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler