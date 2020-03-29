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Van Gölü sahillerine helikopterle "koronavirüs denetimi"

Van'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Van Gölü sahillerini helikopterle denetledi.

29.03.2020 17:54 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:55
Van 'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Van Gölü sahillerini helikopterle denetledi.
İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında sahil bandı, mesire ve ören yerlerinin kullanılmasının yasaklanmasının ardından başlatılan çalışmalar sürüyor.
Edremit Belediyesince Van Gölü sahillerinde sürdürülen çalışmalara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.
Ekipler, helikopterle denetledikleri sahil bandı ve göl kıyılarında anons yaparak vatandaşların evlerinde kalması uyarısını yaptı.
Hem havadan hem de karadan sürdürülen denetimlerde sahil bandında yürüyüş yapan vatandaşlar da uyarılarak evlerine gönderildi.
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Van Gölü sahillerine helikopterle ’koronavirüs denetimi’

Kaynak: AA

Etiketler: Van Gölü, Van, Güncel

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Van Gölü sahillerine helikopterle "koronavirüs denetimi"

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