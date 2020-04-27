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VAN Gürpınar'da ramazanda 915 yoksul vatandaşa sıcak yemek dağıtılacak

Gürpınar'da ramazanda 915 yoksul vatandaşa sıcak yemek dağıtılacakVAN'ın Gürpınar Kaymakamlığı ile Türk Kızılayı Gürpınar Temsilciliği, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde çıkamayan ve maddi durumu iyi olmayan 915, vatandaşa, ramazan ayı boyunca her gün 3 çeşit sıcak yemek dağıtacak.

27.04.2020 17:29 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:33
Gürpınar'da ramazanda 915 yoksul vatandaşa sıcak yemek dağıtılacak
VAN'ın Gürpınar Kaymakamlığı ile Türk Kızılayı Gürpınar Temsilciliği, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde çıkamayan ve maddi durumu iyi olmayan 915, vatandaşa, ramazan ayı boyunca her gün 3 çeşit sıcak yemek dağıtacak.
Gürpınar Kaymakamlığı ile Türk Kızılayı Gürpınar Temsilciliği, ramazan ayında, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara, yemek dağıtacak. 915 vatandaşa her gün 3 çeşit sıcak yemek evlerine götürülerek, ulaştırılacak.
Türk Kızılayı Gürpınar Koordinatörü Celal Atan, 'Coğrafi olarak Türkiye'nin en büyük ilçesi bizde. Zor coğrafya şartlarına rağmen bu hizmeti yapmaktan gurur duyuyoruz. Gürpınar'da, Türk Kızılayı'nın ilk defa yürüttüğü bir faaliyet. Türk Kızılayı Gürpınar olarak, Kaymakam Fatih Sayar ile görüşüp, bir planımızın olduğunu aktardık. Gürpınar Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı zaten yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine aşeviyle hizmeti veriyordu. Biz de çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik. Bugüne kadar bine yakın kişiye ulaştık. İnşallah ileri ki senelerde daha fazla kişiye ulaşıp, ramazan ayında sıcak yemek ikramımızı yapacağızödedi. VAN Gürpınar’da ramazanda 915 yoksul vatandaşa sıcak yemek dağıtılacak

Kaynak: DHA

Etiketler: Türk Kızılayı, Gürpınar, Güncel, Haber
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