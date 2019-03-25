Van-Hakkari Karayolu Ulaşıma Açıldı, Araçlara Geçiş İzni Verilmiyor

Van- Hakkari
karayolu ulaşıma açıldı, araçlara geçiş izni verilmiyor
VAN - Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere
Geçidi'nde çığ düşmesi sonucu kapanan yol, akşam saatlerinde ulaşıma açılırken araç geçişlerine halen izin verilmiyor.Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Van-Hakkari karayolu üzerindeki 2730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde bekleyen araçların üzerine çığ sonucu mahsur kalan vatandaşlar Van'a sevk edilirken, 3 araçta ise maddi hasar meydana geldi. Vatandaşlar ile araçlar olay yerinden kurtarıldıktan sonra jandarma Güzelsu
Mahallesi'nde araç geçişini durdurdu. Tipi ve fırtına bölgede etkisini biraz da olsa kaybetmesiyle birlikte Karayolları ekipleri, bölgedeki çığları temizleyip akşam saatlerinde yolu ulaşıma açtı. Jandarma
ise karayollarından gelecek olan habere göre Güzelsu mahallesinde bekletilen yüzlerce aracın geçişi sağlanacak.
Jandarma, Güzeldere, Hakkari, Van, Yerel
Kaynak: İHA