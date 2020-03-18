Van-Hakkari karayolu ulaşıma kapandı
Van-Hakkari karayolu etkili olan kar yağışı, tipi ve çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.
18.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:16
Van- Hakkari karayolu etkili olan kar yağışı, tipi ve çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.
Bölge genelinde etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi, kar yağışı, tipi ve çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Bazı araçlar zirvede mahsur kalırken, jandarma ekipleri yolu kapatarak geçişleri durdurdu. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlatırken, yağış ise etkisini sürdürüyor.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van'ın güneyi, Bitlis, Muş ve Hakkari'de zaman zaman kuvvetli sağanak ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi. - VAN
Bölge genelinde etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi, kar yağışı, tipi ve çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Bazı araçlar zirvede mahsur kalırken, jandarma ekipleri yolu kapatarak geçişleri durdurdu. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlatırken, yağış ise etkisini sürdürüyor.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van'ın güneyi, Bitlis, Muş ve Hakkari'de zaman zaman kuvvetli sağanak ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi. - VAN
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Haberler
Son dakika: Avusturya'da 28 yaşındaki Türk kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Haberler
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
Haberler
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Haberler
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Haberler
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Haberler
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü