Van- Hakkari
karayoluna düşen çığ sonrası mahsur kalan araç ve yolcuları kurtarma çalışmaları sürüyor VAN - Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere
Geçidi'nde çığ düşmesi sonucu bölgede mahsur kalan onlarca araç ve yolcuyu kurtarma çalışmaları devam ediyor.Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi'nde zincirsiz seyreden tırların kayması sonucu onlarca araç yolda kalırken, aniden düşen çığ ise büyük korkuya neden olmuştu. İlk belirlemelere göre bir araç çığ altında kalırken, bir araç ise yoldan çıkarak şarampole yuvarlanmıştı. Bölgede etkili olan tipi nedeniyle çalışmalar güçlükle sağlanırken, mahsur kalanlar onlarca araç ve yolcunun kurtarılması için de çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.
Güzeldere, Van, Hakkari, 3. Sayfa
Kaynak: İHA