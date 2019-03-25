Van-Hakkari Karayolunda Çığ Düştü İhbarı-2

Kaynak: DHA

Van-Hakkari karayolunda çığ düştü ihbarıEKİPLER BÖLGEYE ULAŞMAYA ÇALIŞIYORVan-Hakkari karayolunun 90'ıncı kilometresinde çığ düştüğü ve bazı vatandaşların mahsur kaldığı ihbarı üzerine kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan, yaklaşık 3 bin rakımlı Güzeldere mevkiinde çığ düştüğü ve altında araçların kaldığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Karayolu, 60'ıncı kilometreden itibaren trafiğe kapatıldı. Ekipler, çığın düştüğü sanılan karayolunun Güzeldere mevkiine ulaşmak için çalışmalarını sürdürürken, araçların ilerleyemediği ve bu yüzden ekiplerin yürüyerek bölgeye ulaşmaya çalıştığı öğrenildi. Bu arada kurtarma ekipleri, yol üzerine mahsur kalan 3 kadını kurtardı. Kurtarılan kadınlar, ambulansla Van'a sevk edildi.İLK GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYORHaber-Kamera Feyat ERDEMİR - Behçet DALMAZ VAN,(DHA)======================DHA-Gündem tr 2019-03-25 154723(Tür: Yurt)